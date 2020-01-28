У зв’язку з погіршенням погодних умов поліцейські Одещини закликають водіїв та пішоходів бути пильними на дорозі

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Просимо всіх учасників дорожнього руху бути гранично уважними та обережними, суворо дотримуватися правил дорожнього руху.

Водіїв закликаємо не робити різких маневрів, рухатися з помірною швидкістю та ввімкненими фарами, дотримуватися безпечної дистанції, пам’ятати про взаємоввічливість.

Закликаємо й пішоходів не піддавати себе небезпеці – переходьте дорогу тільки по пішохідних переходах і на зелене світло, заздалегідь переконавшись у відсутності поблизу транспортних засобів. Пам’ятайте, що за поганої видимості водії можуть не помітити вас у тумані і не встигнути загальмувати на слизькій дорозі.

Будьте пильними та відповідальними за себе та своїх близьких.

Фото: Новости Мелитополя

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!