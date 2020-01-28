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Новости Одессы и Одесской области

У зв’язку з погіршенням погодних умов поліцейські Одещини закликають водіїв та пішоходів бути пильними на дорозі

У зв’язку з погіршенням погодних умов поліцейські Одещини закликають водіїв та пішоходів бути пильними на дорозі

Густий туман та слизька дорога збільшують ризик дорожньо-транспортних пригод.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Просимо всіх учасників дорожнього руху бути гранично уважними та обережними, суворо дотримуватися правил дорожнього руху.

Водіїв закликаємо не робити різких маневрів, рухатися з помірною швидкістю та ввімкненими фарами, дотримуватися безпечної дистанції, пам’ятати про взаємоввічливість.

Закликаємо й пішоходів не піддавати себе небезпеці – переходьте дорогу тільки по пішохідних переходах і на зелене світло, заздалегідь переконавшись у відсутності поблизу транспортних засобів. Пам’ятайте, що за поганої видимості водії можуть не помітити вас у тумані і не встигнути загальмувати на слизькій дорозі.

Будьте пильними та відповідальними за себе та своїх близьких.

Фото: Новости Мелитополя

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