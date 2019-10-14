У жителя Одесской области отобрали полдома за долги перед детьми

В Килийском районе мужчина год не платил алименты на содержание детей.

Об этом сообщают в Главном территориальном управлении юстиции в Одесской области.

Районный суд признал его виновным в правонарушении. Приговорили к 120 часам общественных работ.

Однако отец и дальше уклонялся от уплаты алиментов. В результате госисполнитель постановил наложить арест на половину дома, принадлежавшего должнику.

После оценки имущество выставили на продажу. Однако торги так и не состоялись. Нарушителю предложили оставить жилье детям в счет погашения долга.

В итоге мужчине ничего не оставалось, как передать имущество бывшей жене и детям. Дом оказался в полном их распоряжении.

Фото: just.odessa.gov.ua