У жителей Одесской области появится возможность проверять качество воздуха

В Одесской области планируют установить посты мониторинга атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ вокруг города, портов и промышленных предприятий.

Первые посты появятся в Лиманском районе: в селе Новые Беляры по адресу Школьная, 9 (на территории местной школы) и в селе Александровка по улице Садовой.

Специализированное оборудование будет вести наблюдение за уровнем загрязняющих веществ (оксиды азота, оксид углерода, аммиака, серы и пыли) в воздухе каждые 30 секунд.

Текущие показатели жители Одесской области смогут узнать в свободном доступе в онлайн-режиме.