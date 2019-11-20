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Новости Одессы и Одесской области

У вогні був тягач та останній вагон: як на Одещині загорівся дизельний потяг – відео

У вогні був тягач та останній вагон: як на Одещині загорівся дизельний потяг – відео

Постраждалих під час пожежі немає.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Миколаївської області.

Подія трапилася ще 16 листопада. До Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу дизельного потягу, який рухався за напрямком “Колосівка-Миколаїв” біля станції Новокатеринівка Веселинівського району.

Вогнем були охоплені тягач та останній вагон потягу.  Вцілілі вагони з пасажирами відчепили та відправили на місце призначення за маршрутом до прибуття рятувальників.

Постраждалих під час пожежі немає. Наразі причина виникнення пожежі наразі встановлюється правоохоронними органами.

Від ДСНС задіювалось 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки. Додатково залучався пожежний потяг “Укрзалізниці”  та трактор з бочкою від ТОВ “ЛАН”.

Фото: ДСНС

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Юрий Туманов
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Юрий Туманов

А Одесса каким боком к Николаевской губернии.

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