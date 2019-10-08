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Новости Одессы и Одесской области

У Верховній Раді запропонували перенести святкування Дня Незалежності на 22 січня

У Верховній Раді запропонували перенести святкування Дня Незалежності на 22 січня

Перенести День Незалежності на 22 січня, а 24 серпня відзначати як День відновлення незалежності.

Відповідний проєкт постанови №2205 оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Авторка проєкту постанови – позафракційна народна депутатка Оксана Савчук.

У пояснювальній записці вона запропонувала:

– Відраховувати період незалежності Української держави з 22 січня 1918 року, з дня проголошення IV Універсалу Центральної Ради Української Народної Республіки, яким відновлено національну державність Української нації. Пропонується визнати дату 22 січня Днем Незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято. 24 серпня 1991 року проєкт постанови пропонує вважати Днем відновлення Незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято.

Фото: kanos.com.ua

 

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