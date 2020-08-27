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У школи Одеської області закупили 24 нових шкільних автобусів (фото)

У школи Одеської області закупили 24 нових шкільних автобусів (фото)

Сьогодні у райони Одеської області відправили 12 автобусів, ще 12 будуть за тиждень.

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Про це у Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

– Зробили ще один важливий крок для підвищення якості освіти на Одещині. Цього року передаємо 24 нових шкільних автобусів до районів Одещини, – зазначив Куций.

Сьогодні, 27 серпня, передали 12 машин для шкіл таких районів: Тарутинський, Біляївський, Балтський, Березівський, Савранський, Кодимський, Любашівський, Окнянський, Захарівський, Лиманський, Білгород-Дністровський та Овідіопольський. А за тиждень ще 12 нових автобусів поїдуть до своїх районів.

– Проблема оновлення транспорту по районах давно вже гостро постала і якщо раніше кожен район самостійно вирішував це питання, то цьогоріч Одеська ОДА вирішила це питання централізовано.
Кожен автобус ми укомплектували безконтактними термометрами, які до нашого регіону передала Одеська обласна організація Червоного Хреста, – додав очільник ОДА.

Фото: Максим Куций

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Редакция ПРОФИЛЬ

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