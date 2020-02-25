У школах Одеської області проведуть уроки медичної грамотності про коронавірус COVID-19

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций у Facebook.

– Всі діти Одещини пройдуть уроки медичної грамотності про коронавірус COVID-19. Департамент освіти і науки Одеської ОДА надіслав листи до всіх навчальних закладів області. Педагоги мають провести уроки медичної грамотності для учнів. Діти мають знати рекомендації лікарів: частіше мити руки, дотримуватися звичайних правил гігієни та профілактики. Навіть ці прості заходи зможуть запобігти поширенню інфекції, а знання про вірус — упередити міфи та страхи, – повідомив Максим Куций.

Фото: Insider

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