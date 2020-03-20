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Новости Одессы и Одесской области

У Румунії зафіксували понад три сотні випадків коронавірусу

У Румунії зафіксували понад три сотні випадків коронавірусу

Сьогодні, 20 березня, у Румунії зафіксовано ще 31 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє видання Romania Journal.

Вік нових інфікованих коронавірусом пацієнтів становить від 17 до 89 років. Загалом у країні 308 інфікованих, з них 11 пацієнтів – в реанімації, 31 – виліковуються.

– Новий 31 випадок коронавірусу був зафіксований у Румунії у п’ятницю, таким чином загальна кількість зареєстрованих випадків коронавірусу підскочила до 308, – повідомила румунська Група стратегічних комунікацій.

Фото: 5 канал

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