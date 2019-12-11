У рейтингу облдержадміністрацій Одещина посіла 10 місце

В Україні склали рейтинг облдержадміністрацій за останні три місяці.

Одеська ОДА, в якій останні три місяці керували в. о. Світлана Шаталова та голова Максим Куций, обіймає десяту сходинку, повідомляє Depo.Одеса.

Чинного очільника Одеської ОДА призначили лише 11 жовтня – до цього майже півроку регіоном керувала Світлана Шаталова.

За підсумками трьох кварталів область виявилася передостанньою по динаміці будівельної продукції (падіння на 2,1%). Крім того, регіон на останньому місці за динамікою сільського господарства: падіння на 4,5% у січні-вересні і на 8,4% за підсумками десяти місяців. Продукція рослинництва скоротилася на 8,8%, тваринництва – на 5,6%.

Одещина за підсумками трьох кварталів розділила з Закарпаттям останнє місце по динаміці реальної зарплати (зростання лише на 6,3%, тоді як в середньому по Україні – на 9,5%) і увійшла в четвірку гірших по динаміці капітальних інвестицій.

Також Одещина увійшла у трійку регіонів з найнижчим безробіттям населення працездатного віку, посіла четверте місце за динамікою чисельності штатних працівників. Успіхом перших трьох кварталів можна вважати і п’яте місце області за динамікою промисловості (зростання на 4,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року).

Фото: Слово і Діло

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