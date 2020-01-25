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Новости Одессы и Одесской области

У поліції сприйняли за жарт: на Одещині посеред вулиці було знайдено 200 тисяч гривень

У поліції сприйняли за жарт: на Одещині посеред вулиці було знайдено 200 тисяч гривень

Як виявилося пакет з грошима випадково випав з машини інкасаторів.

Про це повідомляє Южний.інфо.

В Южному 23 січня біля житлового будинку по вул. Хіміків, 4 була знайдена велика сума грошей.

Знахідку виявили співробітники ЮКП “Муніципальна варта”. У пакеті виявилося близько 200 тисяч гривень. Про це розповів один з інспекторів.

За його словами, про знахідку відразу ж повідомив в поліцію, проте там чоловікові просто не повірили, а за такий “жарт” навіть налякали адмінпротоколом.

Пізніше розглянувши уважніше пакет з грошима, інспектор побачив на ньому назву банку і відправився в одне з його южненських відділень, куди і здав кругленьку суму. Як з’ясувалося пізніше, зі слів знайшовшого, пакет з грошима випадково випав з машини інкасаторів.

Фото: Южний.інфо.

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