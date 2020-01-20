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Новости Одессы и Одесской области

У поліції розповіли деталі про сім’ю хлопчика, який намагався скуштувати пральну капсулу

У поліції розповіли деталі про сім’ю хлопчика, який намагався скуштувати пральну капсулу

За місцем мешкання сім’я характеризується позитивно, в поле зору правоохоронців та соціальної служби у справах дітей не потрапляла.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Перевіркою встановлено, що одеситка самостійно забила на сполох, коли побачила, що її дворічний син тримає в руках капсулу від прального порошку, цілісність якої порушена.

Розуміючи, що рідина з капсули могла потрапити всередину та зашкодити здоров’ю дитини, жінка самостійно звернулася по допомогу до медиків, а ті повідомили про подію поліцейських. У лікарні хлопчикові було надано необхідну допомогу, і того ж дня родина повернулася додому.

Шановні батьки! Цей прикрий випадок має стати уроком для інших родин, у яких виховуються малолітні діти. Нагадуємо, що відповідальність за їхнє життя та здоров’я лежить саме на вас. Будьте пильними, не залишайте у доступному для дітлахів місці предмети чи речовини, що можуть їм зашкодити.

Фото ілюстративне: EVA Blog

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