У подростка из Одесской области заподозрили коронавирус: пока подозрения не подтвердились

15-летний житель Рени неделю находился в Италии, куда уже проник опасный коронавирус.

Вернулся домой с температурой.

Мальчика сразу же отправили на обследование в инфекционную больницу Измаила.

Поместили в изолятор и взяли необходимые анализы.

Как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, первичные результаты исследований показали, что у школьника обычный грипп.

Однако на всякий случай медики решили перестраховаться. Помимо экспресс-тестов, анализы подростка отправили еще в вирусологическую лабораторию Одессы на дополнительную экспертизу.

За состоянием пациента наблюдают врачи.

Фото: dw.com

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