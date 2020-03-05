У подростка из Одесской области заподозрили коронавирус: пока подозрения не подтвердились

15-летний житель Рени неделю находился в Италии, куда уже проник опасный коронавирус.
Вернулся домой с температурой.
Мальчика сразу же отправили на обследование в инфекционную больницу Измаила.
Поместили в изолятор и взяли необходимые анализы.
Как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, первичные результаты исследований показали, что у школьника обычный грипп.
Однако на всякий случай медики решили перестраховаться. Помимо экспресс-тестов, анализы подростка отправили еще в вирусологическую лабораторию Одессы на дополнительную экспертизу.
За состоянием пациента наблюдают врачи.
Фото: dw.com
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