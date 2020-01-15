У південному регіоні СБУ заблокувала діяльність 52 нелегальних заправок: 25 із них – в Одеській області

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На виконання доручення Президента України Служба безпеки продовжує перевіряти законність здійснення господарської діяльності автомобільними заправними комплексами по всій Україні. У результаті перевірочних заходів з початку цього року у 9 областях було виявлено та припинено діяльність ще 407 нелегальних заправок.

У південному регіоні правоохоронці закрили 52 нелегальні автозаправки: 25 – Одеській області, 19 – у Миколаївській, 8 – на Запоріжжі. Вилучено майже 300 тонн контрафактних паливно-мастильних матеріалів на 6,5 мільйона гривень.

Фото: СБУ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!