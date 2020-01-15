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Новости Одессы и Одесской области

У південному регіоні СБУ заблокувала діяльність 52 нелегальних заправок: 25 із них – в Одеській області

У південному регіоні СБУ заблокувала діяльність 52 нелегальних заправок: 25 із них – в Одеській області

СБУ блокувала діяльність ще понад 400 нелегальних автозаправок по всій території України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На виконання доручення Президента України Служба безпеки продовжує перевіряти законність здійснення господарської діяльності автомобільними заправними комплексами по всій Україні. У результаті перевірочних заходів з початку цього року у 9 областях було виявлено та припинено діяльність ще 407 нелегальних заправок.

У південному регіоні правоохоронці закрили 52 нелегальні автозаправки: 25 – Одеській області, 19 – у Миколаївській, 8 – на Запоріжжі. Вилучено майже 300 тонн контрафактних паливно-мастильних матеріалів на 6,5 мільйона гривень.

Фото: СБУ

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