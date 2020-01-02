У першу ж хвилину 2020 року в Одесі народився хлопчик

Першою дитиною, народженою в Одесі у новому 2020 році став хлопчик.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Малюк з’явився на світ під бій новорічних курантів о 00 годині 01 хвилину 1 січня 2020 року в міському пологовому будинку №2.

Вага новонародженого склала 3570 грамів, зріст – 53 сантиметри.

Малюк, якого назвали Владиславом, став другою дитиною в сім’ї одеситки Юлії. Старший син Вова з нетерпінням чекає маму з маленьким братиком.

У минулому році першою дитиною, народженою в Одесі в перший день року, також став хлопчик – в першу хвилину 2019 року в міському пологовому будинку №7 з’явився на світ маленький одесит Павло.

Фото: Attuale

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