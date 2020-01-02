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Новости Одессы и Одесской области

У перший день нового року на Одещині сталися 3 пожежі: не минулося без смертей

У перший день нового року на Одещині сталися 3 пожежі: не минулося без смертей

Дві пожежі сталися в Одесі, ще одна – на околиці міста. Внаслідок пожеж загинули дві людини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНСУ в Одеській області.

Про перший випадок загоряння до служби повідомили 1 січня о 15:11.  Як виявилось, відбулося загорання в квартирі на 2 поверсі 2-ох поверхового житлового будинку за адресою: вул. Адмірала Лазарєва, 47.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загорання ліжка та домашнього майна в кімнаті.

О 15:22 вогнеборці локалізували загорання та о 15:32 – ліквідували на площі 5 м2. При гасінні пожежі у квартирі виявлено тіло господарки, 1968 р.н. Причина пожежі та збиток встановлюються.

При гасінні пожежі рятувальники виявили тіло господарки квартири.

При гасінні пожежі рятувальники виявили тіло господарки квартири.

При гасінні пожежі рятувальники виявили тіло господарки квартири.

При гасінні пожежі рятувальники виявили тіло господарки квартири.

Уже о 21:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння в приватному будинку Лиманського району садового товариства «Степове», вул. 27.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння домашнього майна в приватному будинку.

О 22:21 вогнеборці локалізували загоряння та о 22:23 – ліквідували на площі 5 м2. Під час розвідки виявлено тіло загиблої особи (анкетні дані встановлюються). Причина пожежі та збиток встановлюються.

За декілька хвилин потому на лінію повідомили про загоряння в квартирі на 5 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку за адресою: вул. Ільфа і Петрова, 6.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння домашнього майна в кімнаті.

О 22:22 вогнеборці локалізували загоряння та о 22:27 – ліквідували на площі 2 м2. Під час гасіння пожежі працівниками ДСНС по автодрабині врятовано сина господарки квартири (анкетні дані відмовився надати) та передали його фахівцям швидкої допомоги. Ймовірна причина пожежі – коротке замкнення телевізора. Збиток встановлюється.

Під час пожежі врятовано мешканця квартири.

Під час пожежі врятовано мешканця квартири.

Під час пожежі врятовано мешканця квартири.

Під час пожежі врятовано мешканця квартири.

Фото: ДСНС

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