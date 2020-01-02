У перший день нового року на Одещині сталися 3 пожежі: не минулося без смертей

Дві пожежі сталися в Одесі, ще одна – на околиці міста. Внаслідок пожеж загинули дві людини.
Про це повідомляє пресслужба ДСНСУ в Одеській області.
Про перший випадок загоряння до служби повідомили 1 січня о 15:11. Як виявилось, відбулося загорання в квартирі на 2 поверсі 2-ох поверхового житлового будинку за адресою: вул. Адмірала Лазарєва, 47.
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загорання ліжка та домашнього майна в кімнаті.
О 15:22 вогнеборці локалізували загорання та о 15:32 – ліквідували на площі 5 м2. При гасінні пожежі у квартирі виявлено тіло господарки, 1968 р.н. Причина пожежі та збиток встановлюються.
Уже о 21:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння в приватному будинку Лиманського району садового товариства «Степове», вул. 27.
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння домашнього майна в приватному будинку.
О 22:21 вогнеборці локалізували загоряння та о 22:23 – ліквідували на площі 5 м2. Під час розвідки виявлено тіло загиблої особи (анкетні дані встановлюються). Причина пожежі та збиток встановлюються.
За декілька хвилин потому на лінію повідомили про загоряння в квартирі на 5 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку за адресою: вул. Ільфа і Петрова, 6.
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння домашнього майна в кімнаті.
О 22:22 вогнеборці локалізували загоряння та о 22:27 – ліквідували на площі 2 м2. Під час гасіння пожежі працівниками ДСНС по автодрабині врятовано сина господарки квартири (анкетні дані відмовився надати) та передали його фахівцям швидкої допомоги. Ймовірна причина пожежі – коротке замкнення телевізора. Збиток встановлюється.
Фото: ДСНС
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