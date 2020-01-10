У Пенсійному фонді нагадали, хто має право вийти на пенсію у 2020 році

Право на пенсію за віком мають громадяни, які досягли пенсійного віку та набули необхідний страховий стаж.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.
Для виходу на пенсію у 2020 році після досягнення віку чоловіками 60 років та жінками 59 років (з 1 квітня 2020 року – 59 років 6 місяців) потрібно мати страховий стаж не менше 27 років. З кожним наступним роком страховий стаж, що дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і у 2028 році необхідний страховий стаж становитиме 35 років.
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