У пекарні на Одещині планують спекти майже 20 тисяч святкових калачів (фото)

За кілька днів до Святвечора в Южному почали випікати святкові калачі, які залишаться головним продуктом пекарень аж до Водохреща.

Про це повідомляє ЛАН.

У южненській приватній пекарні планують працювати до останнього, щоб спекти як мінімум три тисячі калачів, і досягти результату 2019 року. Для начинки використовують мак, горіхи, родзинки, заварний крем, а для посипання – мак і кунжут, а також кокосову стружку для “снігового” калачика. Вартість калачів в пекарні – від 30 гривень, найдорожчий калач, вагою в 1 кг, коштує 120 гривень.

До пакування святкових калачів додають тексти різдвяних колядок.

Випікають смаколики до Різдва і на южненському хлібному заводі, там планують спекти 15-17 тисяч калачів. Ціни залишилися торішніми – між 35 і 40 грн. Кожен калачик – особливий завдяки ручній роботі.

Фото: ЛАН

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