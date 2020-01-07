fbpx
Новости Одессы и Одесской области

У пекарні на Одещині планують спекти майже 20 тисяч святкових калачів (фото)

У пекарні на Одещині планують спекти майже 20 тисяч святкових калачів (фото)

За кілька днів до Святвечора в Южному почали випікати святкові калачі, які залишаться головним продуктом пекарень аж до Водохреща.

Про це повідомляє ЛАН.

У южненській приватній пекарні планують працювати до останнього, щоб спекти як мінімум три тисячі калачів, і досягти результату 2019 року. Для начинки використовують мак, горіхи, родзинки, заварний крем, а для посипання  мак і кунжут, а також кокосову стружку для “снігового” калачика. Вартість калачів в пекарні  від 30 гривень, найдорожчий калач, вагою в 1 кг, коштує 120 гривень.

До пакування святкових калачів додають тексти різдвяних колядок.

Випікають смаколики до Різдва і на южненському хлібному заводі, там планують спекти 15-17 тисяч калачів. Ціни залишилися торішніми  між 35 і 40 грн. Кожен калачик  особливий завдяки ручній роботі.

Фото: ЛАН

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить