У одесского “Привоза” дотла сгорела машина (видео)

Инцидент произошел в Книжном переулке этой ночью.
Там воспламенились “Жигули” – “шестерка”.
Об этом сообщает 048.ua.
Свидетели рассказывают, что на место быстро прибыли пожарные. Они оперативно потушили пламя.
“Шестерке” здорово досталось: она полностью обгорела.
При этом, кроме нее, больше транспортных средств не пострадало. Автомобилисты, услышав сигнализацию и вой сирен пожарных машин, выскочили на улицу и успели вовремя отогнать машины.
Фото: usa.one/wp-content
Видео: 048.ua
Выскажите ваше мнение. Это важно.