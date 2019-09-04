У одесского “Привоза” дотла сгорела машина (видео)

Инцидент произошел в Книжном переулке этой ночью.

Там воспламенились “Жигули” – “шестерка”.

Об этом сообщает 048.ua.

Свидетели рассказывают, что на место быстро прибыли пожарные. Они оперативно потушили пламя.

“Шестерке” здорово досталось: она полностью обгорела.

При этом, кроме нее, больше транспортных средств не пострадало. Автомобилисты, услышав сигнализацию и вой сирен пожарных машин, выскочили на улицу и успели вовремя отогнать машины.

Фото: usa.one/wp-content

Видео: 048.ua