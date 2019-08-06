У «Одесміськелектротранс» показали, як реконструюють старі трамваї

Паралельно із збіркою нових трамваїв Odissey спеціалісти вагоноремонтних майстерень КП «Одесміськелектротранс» продовжують капітальний ремонт вагонів «Татра», які виходять на лінію у кардинально новому вигляді.
Про це повідомили у КП «Одесміськелектротранс».
Наразі фахівці ВРМ, проводячи капітальний ремонт, застосовують нові технології шпаклівки, грунтовки і фарбування, які використовуються в роботі з автомобільним транспортом. Це забезпечує не тільки довговічність, але і більш привабливий зовнішній вигляд вагонів.
– Ми приділяємо велику увагу постійному покращенню якості ремонту кузова: гарантія на деталі стала довшою, якість матеріалів висока – відзначає головний інженер КП «Одесміськелектротранс» Олександр Каташинський. – Ми практично повністю змінили салон: це нова обшивка, стеля, крісла, підлога і двері. Активно застосовуємо порошкове забарвлення для поручнів, що робить фарби більш довговічними.
Усі вагони «Татра», що проходять капітальний ремонт, фарбуються згідно з єдиним паспортом фарбування.
– В результаті залучення автомобільних технологій ми отримуємо більш привабливий з естетичної точки вигляд трамваю – вагон стає більш яскравим, ніби глянсовим. Безумовною перевагою нової фарби є той факт, що при незначних пошкодженнях досить проводити ґрунтовку без перефарбовування, – говорить Олександр Каташинський.
Таким чином рухомий склад трамвайних депо №1 та №2 постійно оновлюється. Щомісяця на лінію виходять 1-2 капітально відремонтовані «Татри», якісно пофарбовані у кольори міста. Лише у 2018 році фактичне переродження пройшли більше 20 трамваїв, і ця робота не припиняється. Завдяки суттєвому покращенню зовнішнього виду одеський трамвай стає відомим та впізнаваним в інших регіонах України, і сьогодні, без перебільшення, він є однією з візитівок міста.
Фото: Одесміськелектротранс
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