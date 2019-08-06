У «Одесміськелектротранс» показали, як реконструюють старі трамваї

Паралельно із збіркою нових трамваїв Odissey спеціалісти вагоноремонтних майстерень КП «Одесміськелектротранс» продовжують капітальний ремонт вагонів «Татра», які виходять на лінію у кардинально новому вигляді.

Про це повідомили у КП «Одесміськелектротранс».

Наразі фахівці ВРМ, проводячи капітальний ремонт, застосовують нові технології шпаклівки, грунтовки і фарбування, які використовуються в роботі з автомобільним транспортом. Це забезпечує не тільки довговічність, але і більш привабливий зовнішній вигляд вагонів.

– Ми приділяємо велику увагу постійному покращенню якості ремонту кузова: гарантія на деталі стала довшою, якість матеріалів висока – відзначає головний інженер КП «Одесміськелектротранс» Олександр Каташинський. – Ми практично повністю змінили салон: це нова обшивка, стеля, крісла, підлога і двері. Активно застосовуємо порошкове забарвлення для поручнів, що робить фарби більш довговічними.

Усі вагони «Татра», що проходять капітальний ремонт, фарбуються згідно з єдиним паспортом фарбування.

– В результаті залучення автомобільних технологій ми отримуємо більш привабливий з естетичної точки вигляд трамваю – вагон стає більш яскравим, ніби глянсовим. Безумовною перевагою нової фарби є той факт, що при незначних пошкодженнях досить проводити ґрунтовку без перефарбовування, – говорить Олександр Каташинський.

Таким чином рухомий склад трамвайних депо №1 та №2 постійно оновлюється. Щомісяця на лінію виходять 1-2 капітально відремонтовані «Татри», якісно пофарбовані у кольори міста. Лише у 2018 році фактичне переродження пройшли більше 20 трамваїв, і ця робота не припиняється. Завдяки суттєвому покращенню зовнішнього виду одеський трамвай стає відомим та впізнаваним в інших регіонах України, і сьогодні, без перебільшення, він є однією з візитівок міста.

В такому вигляді вагон надходить до ВРМ. Потім фахівці проводять зварювальні роботи, ґрунтують та шпаклюють кузов. Автомобільні фарби роблять вагон естетично красивим. На лінію виходить справжній красень. На лінію виходить справжній красень!

Фото: Одесміськелектротранс