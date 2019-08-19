У Нову українську школу інвестували понад 7 млрд грн: яким буде освітній простір

Загальний обсяг інвестицій в Нову українську школу, формування нового освітнього простору склав понад 7 млрд грн. І ці інвестиції потрібно продовжувати.

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час традиційної серпневої конференції з питань підготовки до нового навчального року «Нова українська школа – виклики та перспективи освітньої реформи».

Традиційною складовою конференцій є виставки підручників, що видані коштом державного бюджету, презентація електронних освітніх ресурсів та новітніх засобів навчання. Цей рік не став винятком. Більше того, на цьогорічній конференції представлені доповнена реальність до паперових підручників, ПЗ для управління класом Classroom, SMART-кейс для учителя, що містить 15000 інтерактивних завдань з математики та української мови для учнів початкової школи, лінійка електронних педагогічних ігор для учнів початкової школи. Більшість представлених експонатів – вітчизняні розробки.

Родзинкою виставки стала презентація меню системи харчування у школах та дитячих таборах. За новими рецептами працюють вже понад 1000 шкіл по всій Україні, а план-максимум розробників – перевести всі українські школи на нові стандарти харчування.

З січня 2020 року Кабінет Міністрів заклав наступний етап підвищення зарплат вчителів – на 20-70% – з акцентом на підтримці молодих вчителів.

– Ми проінвестували в Нову українську школу загалом близько 7 млрд грн. І зараз маємо зробити так, аби єдиний освітній простір був сформований, виходячи із завдань і пріоритетів. Не можуть діти стояти в чергах до садочків, не має бути дефіциту шкіл і їхнього матзабезпечення. Важливо не зупинятися, а продовжити те, що було зроблено, – додав Володимир Гройсман.

Цього року на програми «Нової української школи» виділено 3,84 млрд грн. Причому окремо фінансуються проекти створення та ремонту існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів. Вже затверджено до реалізації понад 80 проектів.

Напомним, “Одесская жизнь” писала о том, что показал первый год работы новой украинской школы в Одессе.

Фото: Цензор.НЕТ