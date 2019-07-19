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Новости Одессы и Одесской области

У МОЗ розповіли, як зростає кількість вакцинованих дітей в Україні

У МОЗ розповіли, як зростає кількість вакцинованих дітей в Україні

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як зростає кількість вакцинованих дітей в Україні.

 

У період з 2016 по 2019 рік зросло охоплення щепленнями серед дітей віком 1 рік. Найбільше немовлят вакцинували проти кору, паротиту та краснухи. Загалом, щеплення отримали  понад 90% дітей 1 року.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України за три роки кількість щеплених від кору дітей віком 1 рік зросла вдвічі: у 2016 році цей показник був менше 45%. Крім планових щеплень, вакцинацію проводили і для тих дітей, які раніше не отримали необхідних доз вакцин. Так, в межах додаткових заходів з імунізації проти кору, за 2017-2018 роки було вакциновано понад 700 тисяч дітей до 18 років.

Зріс рівень вакцинації і від інших хвороб. Якщо в 2016 році щеплення від кашлюку, дифтерії та правцю мали всього 21% немовлят, то сьогодні – втричі більше  – 67,5%. Також майже втричі збільшилась кількість дітей, які мають захист від гепатиту В (65,2%). Зросли показники і вакцинованих від туберкульозу – 84% та від поліомієліту – 69,2%.

Фото: moz.gov.ua

 

Утім навіть таких показників недостатньо. Для формування колективного імунітету необхідно, щоб 95-98% всього населення були вакциновані. В Україні більше 10 років поспіль від кору щеплювалися менше 60% дітей. За ці роки кількість невакцинованих зросла.

Нагадаємо, спалах кору триває в Україні від літа 2017 року, за цей час захворіли понад 115 тисяч людей, 39 – померли від ускладнень кору. Наразі, ситуація п оступово покращується. «Одесская жизнь» дізнавалася, як перевірити чи є наявність імунітету до кору.

Фото: 24 канал

 

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