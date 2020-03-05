У моря в Одессе обрушился склон: под угрозой жилые дома (фото)

Расположенные там дома буквально висят над обрывом. Причем это и летние домики для отдыха, и частные постройки, в которых круглый год живут одесситы.

Склон обваливается там уже не впервые. Так, одесситы помнят, как он сползал в прошлом году. А за последний месяц это уже второй случай обрушения.

Темпы разрушения берега пугают не на шутку.

Местные жители опасаются, что еще одно подобное смещение грунта – их дома не выдержат и свалятся вниз. До фатальной линии осталось каких-то пару метров.

Проход к данному пляжу запретили: установили забор и повесили табличку с соответствующей надписью. Но ближе к месту обвала можно при желании подойти, обойдя ограждение через 30 метров.

А склон укреплять там пока, видимо, не торопятся. Никаких следов строительной техники мы на месте не заметили.

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