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У МОН наступний навчальний рік проголосили роком математики

У МОН наступний навчальний рік проголосили роком математики

2020-2021 навчальний рік буде оголошено Роком математики в Україні – це допоможе привернути увагу всього суспільства до розвитку математичної грамотності не лише у школярів, а у всіх наших громадян.

Про це заявила Міністр освіти і науки Ганна Новосад сьогодні, 3 грудня 2019 року, під час презентації Національного і Міжнародного звітів за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018.

– Оскільки за результатами PISA-2018 ми маємо найгірші дані саме з математики, наступний 2020-2021 навчальний рік буде оголошено Роком математики в Україні. Попередньо Президент дав погодження, і ми вдячні йому за відкритість і готовність швидко реагувати на потреби нашої освіти. Під такий рік буде розроблено план заходів, що передбачатиме цілий спектр активностей для стимулювання розвитку математики в Україні, – зазначила міністерка.

Згідно з результатами PISA-2018, базового рівня математичної компетентності – мінімального, якого в кінці першого етапу середньої освіти мають досягти учні, – в Україні не досягли 36% українських 15-річних підлітків. За словами Ганни Новосад, такі дані, зокрема, заперечують міф про ефективність радянської математичної системи освіти та вказують на необхідність кардинальних змін у шкільній освіті, які має на меті реформа «Нова українська школа».

– Дослідження показує, що 36% наших 15-річних учнів не досягають навіть базового рівня знання з математики. Тобто вони мають проблеми із завданнями, де потрібно використовувати прості стратегії розв’язування, процентні співвідношення, оперувати дробами й десятковими числами. Результати PISA-2018 показали, що ми маємо системно працювати над розвитком математичної грамотності в українських школярів, – наголосила Ганна Новосад.

Фото: kto-chto-gde

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