У Міжнародному аеропорту Одеса зустрічали Святого Миколая з літака (відео)

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту Одеса у Facebook.

– Сьогодні до нашого аеропорту рейсом Міжнародних Українських авіаліній Fly UIA завітав святий Миколай, покровитель дітей, моряків та мандрівників. Дідусь прибув, аби подарувати усім святковий настрій та пригостити пряниками діточок. Гостинцями ласували усі наші маленькі пасажири. Але Миколай не залишив без уваги і дорослих. Тож мир вам і вітаємо зі святом, – зазначили у дописі.