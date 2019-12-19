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Новости Одессы и Одесской области

У Міжнародному аеропорту Одеса зустрічали Святого Миколая з літака (відео)

У Міжнародному аеропорту Одеса зустрічали Святого Миколая з літака (відео)

Таким незвичним способом вирішили влаштувати свято для працівників та відвідувачів аеропорту.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту Одеса у Facebook.

– Сьогодні до нашого аеропорту рейсом Міжнародних Українських авіаліній Fly UIA завітав святий Миколай, покровитель дітей, моряків та мандрівників. Дідусь прибув, аби подарувати усім святковий настрій та пригостити пряниками діточок. Гостинцями ласували усі наші маленькі пасажири. Але Миколай не залишив без уваги і дорослих. Тож мир вам і вітаємо зі святом, – зазначили у дописі.

Сьогодні до нашого аеропорту рейсом Міжнародних Українських авіаліній Fly UIAзавітав святий Миколай, покровителя дітей, моряків та мандрівників. Дідусь прибув, аби подарувати усім святковий настрій та пригостити пряниками діточок. Гостинцями ласували усі наші маленькі пасажири 🤗👼Але Миколай не залишив без уваги і дорослих😉Тож мир вам і вітаємо зі святом!

Gepostet von Odesa Airport / Международный аэропорт Одесса am Donnerstag, 19. Dezember 2019

Фото: пресслужба Міжнародного аеропорту Одеса

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