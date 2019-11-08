У Міжнародному аеропорту “Одеса” через туман відмінили декілька рейсів

Декілька рейсів відмінили у зв’язку з погіршенням погодних умов.
Про це повідомляється на сайті Міжнародного аеропорту “Одеса”.
Внаслідок туману робота аеропорту ускладнена. Відтак не вилетить літак з Варшави до Одеси на 17:25, а також рейс зі Стамбула на 17:45.
Авіакомпанія Turkish Airlines скасували виліт зі Стамбула до Одеси на 20:45.
Сьогодні ввечері не полетять літаки в напрямку Одеса – Гданськ. Не вилетів і літак до Варшави на 18:05, скасували виліт у Стамбул на 21:40 а пасажири рейсу Одеса – Мінськ прибудуть пізніше.
Фото: 5 канал