У Міжнародному аеропорту “Одеса” через туман відмінили декілька рейсів

Декілька рейсів відмінили у зв’язку з погіршенням погодних умов.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного аеропорту “Одеса”.

Внаслідок туману робота аеропорту ускладнена. Відтак не вилетить літак з Варшави до Одеси на 17:25, а також рейс зі Стамбула на 17:45.

Авіакомпанія Turkish Airlines скасували виліт зі Стамбула до Одеси на 20:45.

Сьогодні ввечері не полетять літаки в напрямку Одеса – Гданськ. Не вилетів і літак до Варшави на 18:05, скасували виліт у Стамбул на 21:40 а пасажири рейсу Одеса – Мінськ прибудуть пізніше.

Фото: 5 канал

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