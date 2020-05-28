У Мінздоров’я для 5 громадян України оплатять трансплантацію серця за кордоном

П’ять пацієнтів, хвороби яких наразі не лікуються в Україні, отримають необхідне лікування у закордонних клініках за кошти Державного бюджету України.

Таке рішення було прийнято на засіданні Комісії Міністерства охорони здоров’я з питань направлення для лікування за кордон, повідомляє Урядовий портал.

Усі пацієнти (серед яких одна дитина) потребують трансплантації серця. МОЗ України постійно перебуває на контакті з клініками, де проходять лікування українські громадяни. Зазначимо, проведення лікування громадян України за кордоном можливо при умові дотримання карантинних вимог країни, до якої направлені українські громадяни.

Загалом з початку 2020 року Комісією МОЗ з питань направлення для лікування за кордоном було прийнято рішення щодо здійснення фінансування лікування 316 громадян України.

До іноземних клінік за програмою «Лікування громадян України за кордоном» направляються громадяни України для отримання медичної допомоги переважно з приводу онкогематологічних, онкологічних, нейрохірургічних, кардіохірургічних захворювань та вроджених аномалій розвитку, у разі неможливості її надання в умовах закладів охорони здоров’я України.

Лікування за кордоном — виключний захід, передбачений для громадян, захворювання яких не лікуються на території України, незалежно від віку, статі, соціального походження, майнового стану, місця проживання та інших ознак.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.