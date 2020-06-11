У Мінрегіоні планують зменшити тарифи на теплопостачання

Вчора, 10 червня, на засіданні Уряду прийнято постанову «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води та Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення», яка зобов’язує підприємства теплопостачання знизити у діючих тарифах витрати на придбання природного газу.

Про це повідомила пресслужба Мінрегіону.

Тарифна політика в ЖКГ безпосередньо залежить від цінової політики в паливно-енергетичному комплексі. В умовах функціонування ринку природного газу його вартість для підприємств теплопостачання змінюється щомісяця. У минулому опалювальному сезоні ціна природного газу коливалася від 2897,0 грн/тис.куб.м. (у квітні 2020 року) до 4899,0 грн/тис.куб.м. (у листопаді 2019 року).

Постанову також прокоментувала заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська:

Оскільки ціна природного газу у кожному з місяців опалювального сезону 2020-2021 рр. буде змінюватися згідно ринку, тарифи необхідно переглянути до початку опалювального сезону, адже важливо визначити розмір витрат на придбання природного газу, оскільки він складає 80-85% в структурі тарифу. Для населення тарифи на тепло та гарячу воду зменшаться

Зміни, які запропоновані постановою КМУ, дозволяють підприємствам ТКЕ планувати витрати на придбання природного газу (з метою включення їх до складу тарифів) на рівні середньої ціни природного газу, що склалася за минулий опалювальний сезон.

Для більшості підприємств ТКЕ з’являється можливість зменшити тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води, оскільки такі тарифи включали раніше витрати на придбання природного газу вищі від середньої ціни газу минулого опалювального сезону.

Враховуючи коливання ринкової ціни природного газу у минулому опалювальному сезоні підприємства ТКЕ здійснювали споживачам перерахунок за вимогами постанови КМУ від 24 грудня 2019 року № 1082.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.