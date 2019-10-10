У Міністерстві охорони здоров’я хочуть відмовитись від використання медичних довідок

Застарілі довідки та медичні документи несуть у собі корупційну складову.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Міністерство охорони здоров’я України планує відмовитися від застарілих медичних довідок та медичних документів, що несуть в собі корупційну складову.

З 9 по 15 жовтня команда міністерства збирає пропозиції професійної медичної спільноти і громадян, щодо дерегуляції та скасування застарілої медичної документації.

Команда міністерства запрошує залишити свої пропозиції по медичним довідкам на офіційній facebook сторінці міністерства або надіслати їх на електронну адресу комунікаційної команди we@healthcentre.media

Цього тижня в міністерстві відбудуться наради з представниками лікарських асоціацій та профільними фахівцями. Розпочнуть працювати робочі групи, перед якими міністерка Зоряна Скалецька поставила завдання напрацювати документи та проекти рішень по скасуванню застарілих медичних довідок.

Фото: zoda.gov.ua