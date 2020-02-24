У Мінінфраструктури розширили регулярне авіасполучення Одеси з Туреччиною

Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій сьогодні, 24 лютого 2020 року, пише Урядовий портал.

– За результатом успішних переговорів на рівні авіаційних влад України та Туреччини було суттєво розширено регулярне авіасполучення з Турецькою Республікою. Тижнева частота для здійснення пасажирських перевезень на більшості маршрутів збільшена майже удвічі. Для сполучення Одеса – Стамбул знято обмеження на кількість рейсів. Вантажні перевезення – також без обмежень. Відтепер 11 міст України мають можливість прямого авіаційного сполучення з Туреччиною: Київ, Одеса, Херсон, Миколаїв, Харків, Дніпро, Львів, Чернівці, Вінниця, Івано-Франківськ, Запоріжжя. Це – поштовх до розвитку регіональних аеропортів. Дякую Державіаслужбі за гарну роботу. Не зупиняємось на досягнутому. Крокуємо впевнено і на захід до вільного неба, – заявив Владислав Криклій.

Очільник Міністерства наголосив, що розширення регулярного міжнародного та внутрішнього авіасполучення українських міст є важливою частиною комплексного розвитку авіаційної галузі Української держави:

– Ми лібералізуємо міжнародні авіаперевезення, модернізуємо регіональні аеропорти, створюємо рівні умови для заходу авіакомпаній і розвитку прозорого та конкурентного ринку пасажирських і вантажних перевезень авіатранспортом. Наше стратегічно важливе завдання зробити літак для українців доступним і зручним засобом пересування як у міжнародному, так і внутрішньому сполученні, – підкреслив Міністр інфраструктури України.

За результатом переговорів було встановлено наступну частоту для здійснення пасажирських перевезень (сукупна тижнева на кожному маршруті для призначених авіакомпаній кожної сторони):