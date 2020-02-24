У Мінінфраструктури розширили регулярне авіасполучення Одеси з Туреччиною

Розширено регулярне авіасполучення України з Турецькою Республікою.
Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій сьогодні, 24 лютого 2020 року, пише Урядовий портал.
– За результатом успішних переговорів на рівні авіаційних влад України та Туреччини було суттєво розширено регулярне авіасполучення з Турецькою Республікою. Тижнева частота для здійснення пасажирських перевезень на більшості маршрутів збільшена майже удвічі. Для сполучення Одеса – Стамбул знято обмеження на кількість рейсів. Вантажні перевезення – також без обмежень. Відтепер 11 міст України мають можливість прямого авіаційного сполучення з Туреччиною: Київ, Одеса, Херсон, Миколаїв, Харків, Дніпро, Львів, Чернівці, Вінниця, Івано-Франківськ, Запоріжжя. Це – поштовх до розвитку регіональних аеропортів. Дякую Державіаслужбі за гарну роботу. Не зупиняємось на досягнутому. Крокуємо впевнено і на захід до вільного неба, – заявив Владислав Криклій.
Очільник Міністерства наголосив, що розширення регулярного міжнародного та внутрішнього авіасполучення українських міст є важливою частиною комплексного розвитку авіаційної галузі Української держави:
– Ми лібералізуємо міжнародні авіаперевезення, модернізуємо регіональні аеропорти, створюємо рівні умови для заходу авіакомпаній і розвитку прозорого та конкурентного ринку пасажирських і вантажних перевезень авіатранспортом. Наше стратегічно важливе завдання зробити літак для українців доступним і зручним засобом пересування як у міжнародному, так і внутрішньому сполученні, – підкреслив Міністр інфраструктури України.
За результатом переговорів було встановлено наступну частоту для здійснення пасажирських перевезень (сукупна тижнева на кожному маршруті для призначених авіакомпаній кожної сторони):
- Київ – Стамбул, 24;
- Одеса – Стамбул, без обмежень;
- Львів – Стамбул, 28;
- Херсон – Стамбул, 21;
- Запоріжжя – Стамбул, 21;
- Харків – Стамбул, 28;
- Вінниця – Стамбул, 14;
- Миколаїв – Стамбул, 14;
- Івано-Франківськ – Стамбул, 14;
- Дніпро, Чернівці, Севастополь – Стамбул, 7 на кожному маршруті;
- Донецьк, Сімферополь – Стамбул, без обмежень;
- Київ – Ізмір, 21;
- Київ – Даламан, 10;
- Київ – Анкара, без обмежень.
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