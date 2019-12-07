У мережі з’явилося відео початку пожежі на Троїцькій зсередини будівлі: знімав студент коледжу

Відповідний відеозапис опублікували у Telegram-спільноті “Подслушано Одесса”.

– Нам прислали відео ймовірного початку пожежі в коледжі. Хто саме автор – невідомо, але пишуть, що з ним все в порядку, – зазначили модератори спільноти.

Хлопець в момент початку пожежі розмовляв з кимось по телефону, при цьому він сміявся, ймовірно ще не усвідомлюючи всієї серйозності події.

Фото: Думская

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