У мережі створили групу для допомоги літнім людям та ветеранам в Одесі

У спільноті вже більше 4 тисяч учасників.

Про це повідомляє Трибуна.Інфо.

Група «Допомога ветеранам та людям похилого віку Одеси» з’явилася в соціальній мережі Facebook.

Одесити об’єдналися, щоб спільно надавати допомогу людям похилого віку та містянам, які опинилися в складній життєвій ситуації. Вони закуповують ліки, продукти, одяг та інші необхідні речі.

– Пропонуємо в силу своїх можливостей допомогти ветеранам, інвалідам ВВВ та нужденним людям похилого віку Одеси долати труднощі «нашого нелегкого часу». Продукти харчування, памперси, засоби гігієни дуже вітаються, – сказано в описі групи.

Учасники також створили чат для оперативного реагування – на випадок, якщо літній людині потрібно щось привезти або допомогти будинку. У групі йде збір коштів і регулярна публікація звітів.

Фото: Facebook

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