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Новости Одессы и Одесской области

У Мексиці рибалки знайшли мертвого українського моряка

У Мексиці рибалки знайшли мертвого українського моряка

Члена екіпажу вантажного судна «Panamax Alexander» знайшли мертвим у Мексиці. Наразі проводиться розслідування.

Про це з посиланням на директора Департаменту консульської служби МЗС Сергія Погорельцева повідомляє Укрінформ.

– Мексика. 10.05.2020 до Посольства України в Мексиці надійшло повідомлення про зникнення на шляху до мексиканського порту м. Масатлан, штат Коліма, з борту вантажного судна «Panamax Alexander» (прапор Кіпру, ІМО 9233492) громадянина України – члена екіпажу судна. Після виявлення відсутності моряка на борту судна, капітаном було ініційовано розшук члена екіпажу за місцем можливого падіння в море та повідомлено про надзвичайну подію адміністрацію порту м. Масатлан. До пошукових робіт було залучено засоби Військово-морського флоту Мексики, – розповів Погорельцев.

Декілька годин, опісля початку пошуків, місцеві рибалки знайшли тіло українця.

За даним фактом порушено кримінальну справу, мексиканськими правоохоронними органами проводиться розслідування.

Наразі посольство України в Мексиці вживає заходів щодо розшуку родичів померлого громадянина України.

Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України в Мексиці.

Фото: ZIK.ua

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