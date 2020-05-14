У масках – до тварин: Одеський зоопарк 15 травня відновить роботу

У п’ятницю, 15 травня, Одеський зоопарк розпочне приймати відвідувачів.
Про це повідомила пресслужба зоопарку.
– Одеський зоопарк чекає гостей! Ми відкриваємося для відвідування в п’ятницю 15 травня. За час карантину наші мешканці дуже скучили по відвідувачах і готові Вас зустрічати, – повідомляє пресслужба.
Зазначається, що умови перебування в зоопарку будуть організовані у відповідності з усіма вимогами, так, щоб це було цілком безпечне для кожного.
Зоопарк відкриває свої двері 15 травня о 09:00 ранку.
Фото: Одесский зоопарк