У масках – до тварин: Одеський зоопарк 15 травня відновить роботу

Про це повідомила пресслужба зоопарку.

– Одеський зоопарк чекає гостей! Ми відкриваємося для відвідування в п’ятницю 15 травня. За час карантину наші мешканці дуже скучили по відвідувачах і готові Вас зустрічати, – повідомляє пресслужба.

Зазначається, що умови перебування в зоопарку будуть організовані у відповідності з усіма вимогами, так, щоб це було цілком безпечне для кожного.

Зоопарк відкриває свої двері 15 травня о 09:00 ранку.

Фото: Одесский зоопарк

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.