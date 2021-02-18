У маленьких пациентов отделения гематологии Одесской областной больницы появятся школьные учителя

Такая идея эта была предложена на заседании комиссии Одесского городского совета по вопросам социальной политики и труда.

По словам главы департамента образования и науки Одесского горсовета Елены Буйневич, дети лежат в отделении гематологии подолгу. И, если они могут заниматься, не должны отставать по школьной программе. К тому же, в настоящее время школьное обучение осуществляется во всех отделениях детской больницы, кроме онкологического. За больницей закреплена школа №76, что на улице Академика Воробьева, 24.

Однако, как отмечают в мэрии, сама больница находится в подчинении области. Поэтому без содействия облгосадминистрации в организации процесса школьного образования в онкоотделении никак не обойтись.

«Необходимо решить вопрос с проведением скоростного интернета. Нужно обеспечить находящихся в больнице детей техникой – хотя бы по одному компьютеру на параллель, – отметила Буйневич.

Городские власти уже в пятницу, 19 февраля, собираются направить соответствующее обращение в профильный департамент ОГА, а также в облсовет. К тому же, директор муниципального департамента труда и социальной политики Елена Китайская предложила мэрии обратиться к спонсорам и городам-побратимам Одессы с просьбой о гуманитарной помощи для обучения маленьких пациентов.

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Фото: Odessa online