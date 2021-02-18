Новости Одессы и Одесской области

У маленьких пациентов отделения гематологии Одесской областной больницы появятся школьные учителя

У маленьких пациентов отделения гематологии Одесской областной больницы появятся школьные учителя

В онкологическом отделении Одесской областной детской клинической больницы собираются организовать процесс школьного образования.

Такая идея эта была предложена на заседании комиссии Одесского городского совета по вопросам социальной политики и труда.

По словам главы департамента образования и науки Одесского горсовета Елены Буйневич, дети лежат в отделении гематологии подолгу. И, если они могут заниматься, не должны отставать по школьной программе. К тому же, в настоящее время школьное обучение осуществляется во всех отделениях детской больницы, кроме онкологического. За больницей закреплена школа №76, что на улице Академика Воробьева, 24.

Однако, как отмечают в мэрии, сама больница находится в подчинении области. Поэтому без содействия облгосадминистрации в организации процесса школьного образования в онкоотделении никак не обойтись.

«Необходимо решить вопрос с проведением скоростного интернета. Нужно обеспечить находящихся в больнице детей техникой – хотя бы по одному компьютеру на параллель, – отметила Буйневич.

Городские власти уже в пятницу, 19 февраля, собираются направить соответствующее обращение в профильный департамент ОГА, а также в облсовет. К тому же, директор муниципального департамента труда и социальной политики Елена Китайская предложила мэрии обратиться к спонсорам и городам-побратимам Одессы с просьбой о гуманитарной помощи для обучения маленьких пациентов.

Читайте также: Есть такая профессия – больничный клоун: как помогает “клоун-доктор” онкобольным детям.

Фото: Odessa online

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить