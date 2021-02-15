Говорят, смех – лучшее лекарство. А клоуны – самые «энергетически правильно» заряженные люди. Потому приходят они на помощь даже тогда, когда смех, кажется, неуместен – к тяжелобольным детям.

Сегодня движение «Клоун-доктор» широко распространено во всем мире. А как работают больничные клоуны в Одессе, рассказал нашим читателям один из участников этого благотворительного проекта – актер и режиссер «Театра на Чайной», педагог театрально-художественного колледжа Олег Шевчук.

Помочь и детям, и родителям

В Украине, в том числе и Одессе, проект возник семь лет назад. Инициатором его создания в нашем городе стал бизнесмен Сергей Рудюк. Он и пригласил участвовать в нем актеров «Театра на Чайной» и ТЮЗа. Сегодня в команде больничных клоунов – восемь волонтеров.

Олег Шевчук работает здесь два года. И не скрывает – основной причиной участия в проекте стало то, что у самого старший ребенок – с особенностями развития.

– Не буду врать, что я всегда был таким добрым, – признается он. – Хотя всегда было жалко детей, всегда старался помочь, чем мог. Но, когда обнаружилась проблема с моим ребенком, конечно, стал все больше обращать на них внимание. И помочь хочется даже, наверное, больше не детям, а родителям. Ведь в гематологии они вместе с детьми лежат. И глаза у этих родителей…

А кроме работы в клоунской команде, Олег создал театральный кружок в организации «Солнечные дети», объединившей молодых людей с синдромом Дауна. Занимается с ними два раза в неделю.

“Клоун-доктор” спешит на помощь

В некоторых странах Европы профессия «клоун-доктор» внесена в список медицинских специальностей, и каждый их выход неплохо оплачивается. Вызывают клоунов, если малышу надо капельницу или укол поставить, а он – боится. Правда есть и волонтеры – “Джонни Депп”, например, периодически приходит в детскую онкологию в костюме Джека Воробья. В Одессе ребята работают бесплатно. А костюмы, реквизит, средства индивидуальной защиты оплачивают спонсоры и неравнодушные люди.

Каждую неделю по четвергам больничные клоуны приходят к маленьким пациентам Одесской областной детской клинической больницы в отделения хирургии, травматологии, гематологии, урологии.

– Наша задача – скрасить жизнь больных детей. Особенно онкобольных – они в гематологии месяцами, годами живут. Приходишь из четверга в четверг и видишь, как жизнерадостный ребенок превращается в грустное существо. Потому что ежедневно – химия, другие процедуры, – рассказывает Олег. – Сложно, когда ты видишь ребенка веселым, а через какое-то время он сидит лысый, зубы у него выпали. Он сначала тебе радовался, а теперь не хочет тебя видеть. И всегда радуешься, когда в отделении мало детей. Конечно, они нас ждут, у нас есть там друзья. И завотделениями обрадовались, когда мы пришли после карантина – наконец-то!

Из-за карантина с марта клоуны не работали. Но вот уже два четверга им вновь позволили навещать маленьких пациентов. Правда, пока только гематологии. Остальные еще на карантине. И приходят клоуны к детям обязательно в масках, бахилах, перчатках. Прежде чем войти в палату, дезинфицируют руки и обувь.

Все, кто захочет помочь больничным клоунам, могут написать на их страницу в Фейсбуке «Больничные клоуны Одессы» или позвонить по телефону (048) 706-03-06.

Нерушимые правила и нормы

Кроме санитарных норм, есть в работе больничных клоунов правила, которые нарушать нельзя.

Во-первых, сначала узнать у врачей, в какую палату можно зайти. Иногда в изоляторах только через стекло можно с детьми общаться. И не врываться радостно, как на арену цирка, а постучаться и спросить, можно ли войти. Может быть, в этот момент там процедуры проводят, или дети расстроены не очень хорошими анализами. Или недавно ребенок умер…

– Я как-то пришел в гематологию Дедом Морозом. И в две палаты меня не пустили, потому что дети сказали: “Мы не хотим, чтобы Дед Мороз нас видел в таком состоянии”, – вспоминает Олег.

Еще одно правило – никогда не входить в палату, если там уже есть клоун. Можно нарушить чужую игру, когда ребенок только доверился, открылся. А еще клоунам запрещено считать себя волонтерами. Оплачиваемая или неоплачиваемая – это работа.

– Потому что как только ты посчитаешь себя волонтером, сразу же относишься к этому, как к чему-то необязательному, – полагает Олег. – Это работа, на которую ты – хочешь или не хочешь – должен приходить каждый четверг. Либо, если не можешь – предупреждать заранее. В этом смысле – железная дисциплина.

Главное правило – не привыкать к детям

Для многих самое сложное – долгое время приходить к ребенку и однажды увидеть, что его нет.

– У меня такое было один раз, – делится Олег. – Долго ходил к одной девочке. Я называл ее «девочка-йог» – она все время сидела в позе лотоса с игрушками и делала вид, что ей неинтересно, но все же реагировала на то, что я делаю. Как-то прихожу, а ее нет. А через пару месяцев идет мне навстречу по коридору: оказывается, она пошла на поправку. И с ней все в порядке! Я ее тогда чуть в объятиях не задушил.

Чтобы не привыкать, клоуны «примеряют на себя» психологию доктора. Ведь врачи, как правило, – циники. Им по-другому нельзя. И клоуны, когда выходят из палаты, шутят очень цинично – так себя подбадривают. А можно даже иногда в палате цинично пошутить. Детям это нравится.

– Один раз пришли к ребенку в травматологию – у него две ноги на растяжке в гипсе, – вспоминает Олег. – Наш клоун кидает ему мяч: чего лежишь, пойдем в футбол играть! И пацан смеется.

Смех – лекарство от всех болезней

Очень важно понимать, во что можно играть с больными детьми, а во что – нельзя. В хирургии, травматологии проще. А вот в гематологии – очень сложно. Игр подвижных нет – больше разговорные. И заготовленного сценария нет. Потому что к каждому ребенку должен быть индивидуальный подход.

– Мое любимое воспоминание: заходим в хирургию к полуторагодовалому малышу, – делится Олег, – он еще даже не разговаривает, но видит нас и начинает хохотать. И мы три-четыре минуты вместе смеялись. А потом говорим маме: это у нас новое средство для лечения аппендицита – смех. А мама отвечает: “А у нас нет аппендицита, пожалуйста, подготовьте в следующий раз номер по лечению грыжи”. И мы опять хохотать начали.

Плакать клоуну категорически запрещено

Заходя в палату, клоуны на месте придумывают, что делать. Работают клоуны, в основном, парами. Вдвоем игру проще разыграть, если ребенок просто хочет быть зрителем. Можно и эстрадных артистов сыграть, и шпионов, и даже поедателей капельниц. А кроме интуиции, фантазии, здесь необходимы такт и чувство меры. Главное – не навредить, не переборщить. И очень важно уметь разговаривать с больными детьми.

Что ответить, когда вдруг ребенок говорит: у нас напротив лежал мальчик, он вчера умер? В таком случае, по правилам, нужно снять клоунский носик – и ты уже просто человек – серьезно сказать: “Да, такое бывает, люди умирают”. Поэтому из-за отсутствия железных нервов нельзя клоуну одному работать. В критической ситуации всегда поддержит напарник.

Как-то ребят попросили приехать к мальчику, которому осталось недолго жить. И он хочет увидеть клоунов. Только надо поторопиться – может не дождаться. Мальчик лежал под капельницей, уже практически ни на что не реагируя. Только смотрел на клоунов, и глаза его смеялись. А в углу плакала мама. А вот клоунам, как ни сложно, заплакать нельзя.

– Я мечтаю, чтобы нам разрешили, как в Европе, приходить в дома престарелых, – делится Олег. – Там ведь тоже – одинокие, несчастные люди. Только другая специфика работы должна быть. И чтобы государство позволило работать в разных больницах, поликлиниках и не относилось к нам, как к волонтерам. На самом деле, мы – психотерапевты, помогающие детям быстрее выздороветь. А вообще, очень хочется однажды прийти в гематологию, и чтобы тебе сказали: “Вы знаете, сегодня не надо – все палаты пустые”.

Справка ОЖ

Больничная клоунада – деятельность по социально-культурной реабилитации детей в стационарах больницы методами арт-терапии, клоунотерапии и игротерапии. Профессиональные больничные клоуны впервые появились в США в 1986 году. Придумал это движение американский доктор Патч Адамс. Сегодня первому клоуну-доктору 75, но он до сих пор приходит к больным детям. В мире существует более 30 организаций больничной клоунады.

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