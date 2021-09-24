У кого сегодня именины по православному календарю?

По одной из версий, имя Герман произошло от латинского имени Germanus, которое переводится как «единоутробный», «близкий» и «родной». По другой — имя пошло от немецкого имени Hermann, состоящего из двух корней hari и mann, что переводится как «войско» и «человек»

Сергей — имя латинского происхождения, в переводе оно означает «высокий» или «высокочтимый». Образовано от римского родового имени Сергиус.

У имени Лев латинское происхождение. Есть версия, что так называли при рождении мальчиков, чтобы те приобретали сверхсилу и становились храбрыми, как лев.

Имя Роман происходит от латинского слова «романус», что означает «римлянин», «римский».