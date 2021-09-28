У кого сегодня день ангела по православному календарю?

Имя Клементина — это женский вариант мужского латинского имени Клемент, которое означает «милосердный» и «нежный».

Считается, что носительницы этого имени жизнерадостные, энергичные и коммуникабельные. Они активно общаются с окружающими, заводят новых друзе и стараются никогда не критиковать людей. При этом Клементины очень болтливы и им трудно держать в тайне чужие секреты. Часто они кажутся легкомысленными, но их самих это совершенно не смущает.

Что касается карьеры Клементины, то она не всегда удачно складывается. Женщины с таким именем боятся рисковать и совершать ошибки.

Если в вашем окружении есть Клементины, не забудьте их поздравить.