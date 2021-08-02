У кого сегодня день ангела по православному календарю?

Имя Мирон произошло от греческого слова «μύρον», которое переводится как «благоухание», «источающий миро». Считается, что мужчины с таким именем очень добрые, обаятельные и трудолюбивые. В коллективах они всегда выбиваются в лидеры. Несмотря на кажущуюся мягкость, Мироны настойчивы и без лишней суеты доводят начатое дело до конца. Носители этого имени не любят длительных поездок, привязаны к

ПОДРОБНЕЕ