У кого сегодня день ангела по православному календарю?

Сегодня, 2 августа, день ангела отмечают Александры, Николаи, Алексеи и Афанасии.
Все эти мужские имена корнями уходят в Древнюю Грецию.
Имя Алексей образовалось от греческого слова «ἀλέξω», означающего «защищать», «отражать», «предотвращать».
Александр с древнегреческого языка переводится как «защищать», «мужчина». У него есть женская форма имени — Александра.
Имя Афанасий образовалось от слова «thanatos», что значит «смерть», с прибавлением отрицательной приставки «a», означающей «без-»/«бес-». Таким образом Афанасий означает «бессмертный».
Николай пошло от древнегреческого слова «Νῑκόλαος», что означает «побеждать» и «народ».