Новости Одессы и Одесской области

У кого сегодня день ангела по православному календарю?

У кого сегодня день ангела по православному календарю?

Сегодня, 2 августа, день ангела отмечают Александры, Николаи, Алексеи и Афанасии.

Все эти мужские имена корнями уходят в Древнюю Грецию.

Имя Алексей образовалось от греческого слова «ἀλέξω», означающего «защищать», «отражать», «предотвращать».

Александр с древнегреческого языка переводится как «защищать», «мужчина». У него есть женская форма имени — Александра.

Имя Афанасий образовалось от слова «thanatos», что значит «смерть», с прибавлением отрицательной приставки «a», означающей «без-»/«бес-». Таким образом Афанасий означает «бессмертный».

Николай пошло от древнегреческого слова «Νῑκόλαος», что означает «побеждать» и «народ».

 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить