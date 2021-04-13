У кого сегодня день ангела?

Сегодня, 13 апреля, по православному календарю именины у Вениамина, Ивана, Иннокентия, Иосифа и Анны.

Вениамин — имя библейского происхождения. Оригинальная версия этого имени Беньямин, Биньямин, переводится оно как «сын моей правой руки» или «счастливый сын».

Иван — это имя с иврита переводится как «помилованный Богом», «милость Божья», «подарок Божий», «Бог благословил», «Божье благоволение».

Иннокентий — это имя происходит от латинского слова «innocens» и означает «невинный». Имя Иннокентий носили многие Папы Римские

Иосиф — происходит от библейского имени Йосеф, которое переводится как «добавлен» или «прибавится».

Анна — еврейское имя, которое переводится «следует по пятам, за кем-то».