У кого из одесситов не будет газа 3 февраля?

На Фонтанской дороге в Одессе в понедельник, 3 февраля, запланировали провести ремонт на распределительном газопроводе среднего давления.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
В связи с этим некоторым одесситам придется какое-то время обходиться без газа.
Так, примерно с 10.00 до 17.30 от газоснабжения отключат потребителей по таким адресам:
№
п/п
Адрес
Название организации
|1.
|Дачный пер., 1
СОШ № 106
|2.
|Фонтанская дорога, 106/27, 106, 159/1, 2, 3, 4, 5, 6, 159, 108, 108/1,108/2, 108/3, 108/6 ,165 уч.1 кв 1, 2, 3, уч.2 кв 1,2,3, 165 ( 6 дом), 165 уч. 9, 11
население
|3.
|Фонтанская дорога,165
санаторий им. Горького
Фото: amazonaws.com
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