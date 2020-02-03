У кого из одесситов не будет газа 3 февраля?

Газ: о льготах, счетах и правилах оплаты Все, что связано со сферой газового хозяйства, уже в течение длительного времени вызывает у потребителей много вопросов. Наверное, это связано с частыми изменениями, которые постоянно происходят. Мы собрали самые распространенные вопросы наших читателей и адресовали их специалистам компании «Одессагаз – Поставка». ПОДРОБНЕЕ

Платим за газ по-новому: что изменится для одесситов с общим прибором учета в домах С этого месяца потребители будут получать две платежки за газ. Одна — за фактически потребленное топливо, другая — за доставку. За эту услугу придется платить, даже если вы не пользовались газом. Эти деньги пойдут на обслуживание и ремонт газораспределительных систем. В связи с этим возникает вопрос: как будут платить жители многоквартирных домов с общедомовым прибором учета? ПОДРОБНЕЕ

Сэкономленную субсидию за газ вернули в бюджет Украины: почему? «В феврале 2019 года я стал получать субсидию наличными, до этого получал в безналичной форме. Тогда говорили, что неиспользованной суммой субсидии можно воспользоваться при оплате за потребленный газ в следующем месяце. Кроме того, звучали заявления, что если стоимость потребленного газа меньше, чем размер обязательного платежа, можно оплачивать услугу только по факту расхода голубого топлива. Исходя из этого я и производил расчеты с газовой конторой. А в итоге у меня образовался долг за газ.

При обращении в Великомихайловскую райадминистрацию я получил ответ, что неиспользованная сумма субсидии в период с октября 2018-го по январь 2019-го возвращается в бюджет в полном объеме. Почему? Помогите в разъяснении данного вопроса.

Якименко В.Н., пгт Великая Михайловка, Одесская обл.» ПОДРОБНЕЕ