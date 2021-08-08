У кого день ангела 8 августа?

Сегодня, 8 августа, день ангела отмечают Прасковьи, Игнатии, Сергеи и Федоры.

Прасковья — народная форма греческого имени Параскева, которое означает «день приготовления, канун или вечер перед субботой, перед пасхой», «пятница».

Имя Игнатий в переводе с латинского языка означает «огонь». Оно распространено во многих странах в разных формах. Так, например, в Польше — Игнаций, Литве — Игнас, Германии — Игнац, Италии — Иньяцио, Испании — Игнасио.

Сергей — имя латинского происхождения, в переводе оно означает «высокий» или «высокочтимый». Образовано от римского родового имени Сергиус.

Федор — имя греческого происхождения, означает «дарованный Богом», «Божий дар».