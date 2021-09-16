У евреев сегодня Судный день

Сегодня, 16 сентября, в иудаизме один из самых важных праздников — Йом-Киппур (Судный день). Отмечается 10-го дня месяца тишрей, завершая Десять дней покаяния.

Согласно Талмуду, в этот день Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность человека за весь прошедший год. Традиционно на Йом-Киппур верующие иудеи воздерживаются от пищи, молятся и посещают синагогу.

В древности, когда в Иерусалиме еще стоял Храм, в Судный день первосвященник совершал процедуру самоочищения, входил в храм, готовил жертву для заклания и приносил ее во искупление грехов всего народа Израилева. Сегодня суть обрядовых действий перешла из Храма в синагогу, а место жертвоприношения заняли молитвы.

«Открывающая молитва» — Кол-Нидрей — превратилась в символ всего праздника. Она произносится трижды и поется вслух. При заходе солнца читается вечерняя молитва — маарив. Особо религиозные евреи остаются в синагоге на всю ночь, читая псалмы, а иногда и другие молитвы.

Напомним, в этом году Новый год (Рош ха-Шана) евреи праздновали с 6 по 8 сентября. По иудейскому календарю наступил 5782 год.

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