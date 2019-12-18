У День святого Миколая Одесою проїде колона з декількох святкових тролейбусів

Всі тролейбуси будуть прикрашені святковими гірляндами
Про це повідомила пресслужба КП “Одесміськелектротранс” у Facebook.
Увечері 19 грудня на вулицях Одеси відбудеться традиційний парад тролейбусів КП «Одесміськелектротранс».
Колона з восьми машин (БКМ, «Богдан», «Тролза», ЗІУ-9, «Шкода», ЮМЗ двох типів і електробус) відправиться від розворотного кола на вулиці Інглезі о 19:00.
Всі тролейбуси будуть прикрашені святковими гірляндами і в вечірній час будуть виділятися серед загального потоку машин. Колона зробить один оборотний рейс за маршрутом №9.
Фото: КП «Одесміськелектротранс»
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