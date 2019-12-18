У День святого Миколая Одесою проїде колона з декількох святкових тролейбусів

Про це повідомила пресслужба КП “Одесміськелектротранс” у Facebook.

Увечері 19 грудня на вулицях Одеси відбудеться традиційний парад тролейбусів КП «Одесміськелектротранс».

Колона з восьми машин (БКМ, «Богдан», «Тролза», ЗІУ-9, «Шкода», ЮМЗ двох типів і електробус) відправиться від розворотного кола на вулиці Інглезі о 19:00.

Всі тролейбуси будуть прикрашені святковими гірляндами і в вечірній час будуть виділятися серед загального потоку машин. Колона зробить один оборотний рейс за маршрутом №9.

Фото: КП «Одесміськелектротранс»

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!