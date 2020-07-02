У Чорноморську підпалили автомобіль (фото)

Вчора, 1 липня, до поліції надійшло повідомлення, що на вул. Парусній горить автомобіль «Toyota Camry».

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлено, що транспортний засіб належить місцевому жителю. Попередня причина його займання – підпал. Постраждалих внаслідок події немає.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Встановлюються обставини події та причетні до неї особи.

Фото: пресслужба