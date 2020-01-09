У Берлін та Мілан менш, ніж за 90 євро: латвійська авіакомпанія влаштувала розпродаж квитків з Одеси

Про це повідомила прес-служба авіаперевізника у Facebook.

Замовити квитки за акційною ціною можна з 9 по 23 січня. Знижка діє на подорожі в період з 23 січня до 17 грудня 2020 року.

airBaltic виконує рейси з кількох українських міст – Києва, Одеси і Львова.

Вартість квитка в одну сторону:

Київ – Рига – € 49;

Київ – Вільнюс / Таллінн – € 59;

Львів – Стокгольм € 69;

Одеса – Берлін – € 75;

Одеса – Мілан – € 85;

Львів – Барселона € 95.

Варто зауважити, що ціна квитка залежить від періоду подорожі.

Повний перелік рейсів і цін можна знайти на сайті авіакомпанії.

Фото: aviascanner.com.ua

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