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Новости Одессы и Одесской области

У Берлін та Мілан менш, ніж за 90 євро: латвійська авіакомпанія влаштувала розпродаж квитків з Одеси

У Берлін та Мілан менш, ніж за 90 євро: латвійська авіакомпанія влаштувала розпродаж квитків з Одеси

Латвійська авіакомпанія airBaltic запустила масштабний розпродаж на всі напрямки.

Про це повідомила прес-служба авіаперевізника у Facebook.

Замовити квитки за акційною ціною можна з 9 по 23 січня. Знижка діє на подорожі в період з 23 січня до 17 грудня 2020 року.

airBaltic виконує рейси з кількох українських міст – Києва, Одеси і Львова.

Вартість квитка в одну сторону:

Київ – Рига – € 49;
Київ – Вільнюс / Таллінн – € 59;
Львів – Стокгольм € 69;
Одеса – Берлін – € 75;
Одеса – Мілан – € 85;
Львів – Барселона € 95.
Варто зауважити, що ціна квитка залежить від періоду подорожі.

Повний перелік рейсів і цін можна знайти на сайті авіакомпанії.

Фото: aviascanner.com.ua

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