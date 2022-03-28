У берегов Одессы сегодня будут стрелять – что случилось?

Сегодня, в понедельник, 28 марта 2022 года, в районе Одессы и Одесской области Вооруженные сил Украины будут проводить учебные морские стрельбы. Об этом информирует Оперативное командование «Юг».

Как сообщается, стрелять наши защитники будут из разных видов оружия, в том числе крупнокалиберного.

Одесситов и жителей области просят не волноваться и с пониманием относиться к мерам обороны нашего родного города и страны.

Напомним, в ночь на 28 марта в небе над Одесской областью украинская система ПВО сбила крылатую ракету противника.

Фото: stroyobzor.ua