У берегов Одесской области в море ищут 13-летнего подростка

Мальчик пропал в районе села Григорьевка Лиманского района.
Ребенок отдыхал на море с 53-летним отчимом. Как сообщили в облГСЧС, они отправились плавать близ пляжа, где запрещено купаться. В итоге обоих смыло волной и стало уносить от берега течением.
Пограничники на катере заметили мужчину и подобрали его. В то же время ребенка на горизонте не было видно.
Его уже ищут водолазы аварийно-спасательного отряда. Кроме того, акваторию моря прочесывают спасатели на катере морской поисковой службы.
Фото: nsknews.info
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