У берегов Одесской области в море ищут 13-летнего подростка

Мальчик пропал в районе села Григорьевка Лиманского района.

Ребенок отдыхал на море с 53-летним отчимом. Как сообщили в облГСЧС, они отправились плавать близ пляжа, где запрещено купаться. В итоге обоих смыло волной и стало уносить от берега течением.

Пограничники на катере заметили мужчину и подобрали его. В то же время ребенка на горизонте не было видно.

Его уже ищут водолазы аварийно-спасательного отряда. Кроме того, акваторию моря прочесывают спасатели на катере морской поисковой службы.

Фото: nsknews.info