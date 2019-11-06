У 2022 році українцям обіцяють середню заробітну плату 16 тисяч

У Мінекономіки спрогнозували зростання середньої заробітної плати українців.
Про це у Facebook повідомив голова міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.
– Статистика дня. В макроекономічному прогнозі Мінекономіки закладені такі середні зарплати на наступні роки, – написав міністр та показав прогноз.
Відтак, у 2020 році середня зарплата українців може становити 12 497 гривень. У 2021 році, згідно прогнозів міністерства, цей показник зросте до 14 187 гривень. А уже у 2022 році середня зарплата може сягнути 16 047 гривень.
Для порівняння, середня зарплата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.
Фото: 112 Україна
значит за булку хлеба поставят 500грн. идем к тому, чтоб цені біли віше чем в европе. для того чтоб покупали європєйське. вот только на что?
на пособия по безработице
Ведь продвигают закон о продаже земли, чтоб отдать Ротшильдам долги Украины. У валсти ведь еврей и он таки отдаст долги еврею, который купил долг Украины за 6 млрд не гривен, а продаст за 100