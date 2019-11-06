У 2022 році українцям обіцяють середню заробітну плату 16 тисяч

Про це у Facebook повідомив голова міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

– Статистика дня. В макроекономічному прогнозі Мінекономіки закладені такі середні зарплати на наступні роки, – написав міністр та показав прогноз.

Відтак, у 2020 році середня зарплата українців може становити 12 497 гривень. У 2021 році, згідно прогнозів міністерства, цей показник зросте до 14 187 гривень. А уже у 2022 році середня зарплата може сягнути 16 047 гривень.

Для порівняння, середня зарплата у вересні 2019 року становила 10 687 грн. Фото: 112 Україна