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Новости Одессы и Одесской области

У 2022 році українцям обіцяють середню заробітну плату 16 тисяч

У 2022 році українцям обіцяють середню заробітну плату 16 тисяч

У Мінекономіки спрогнозували зростання середньої заробітної плати українців.

Про це у Facebook повідомив голова міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

– Статистика дня. В макроекономічному прогнозі Мінекономіки закладені такі середні зарплати на наступні роки, – написав міністр та показав прогноз.
Відтак, у 2020 році середня зарплата українців може становити 12 497 гривень. У 2021 році, згідно прогнозів міністерства, цей показник зросте до 14 187 гривень. А уже у 2022 році середня зарплата може сягнути 16 047 гривень.

Для порівняння, середня зарплата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.

Фото: 112 Україна

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1 комментарий
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значит за булку хлеба поставят 500грн. идем к тому, чтоб цені біли віше чем в европе. для того чтоб покупали європєйське. вот только на что?
на пособия по безработице
Ведь продвигают закон о продаже земли, чтоб отдать Ротшильдам долги Украины. У валсти ведь еврей и он таки отдаст долги еврею, который купил долг Украины за 6 млрд не гривен, а продаст за 100

Голос за0Голос против  Ответить
40 минут назад
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