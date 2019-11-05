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Новости Одессы и Одесской области

У 2020 році пенсії зростуть, але не дуже – прем’єр-міністр

У 2020 році пенсії зростуть, але не дуже – прем’єр-міністр

У першу чергу надаватимуть допомогу людям, які старше 80 років.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації підготовленого до другого читання проєкту Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

– Звичайно, пенсії індексовані. Вони зростуть. Зростуть не сильно. На жаль. Ми хотіли б, щоб у нас була можливість їх збільшити у два-три рази, але для цього потрібен дуже серйозний ресурс. Ще раз повторюся, для цього потрібно, щоб економіка зростала значно швидше, – зазначив Гончарук.

Окрім цього, Кабінет міністрів ухвалив рішення в першу чергу надати допомогу людям, старшим 80 років.

– Тобто це люди, які, як правило, самі взагалі не можуть впоратися зі своїми життєвими обставинами, за ким нема кому доглянути… Ми їм вирішили надати допомогу в першу чергу. Звичайно, ми будемо намагатися це робити і для інших категорій, як тільки в нас буде для цього достатній ресурс, – сказав прем’єр.

Фото: Novograd.City

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