Ключевые моменты
- Часть жителей Одессы 24 июня осталась без света.
- Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
- Адреса, по которым нет света.
Южный РЭС
Работы до 18.00-20.00:
- Филатова Академика, 1-7,
- ул. Евгения Танцюры, 2а-10,
- ул. Маршрутная, 1-9,
- ул. Варненская, 3-7Г,
- ул. Героев Крут, 1-5,
- ул. Абрикосовая, 4-105А,
- ул. Дубовая Роща, 2-57,
- ул. Эдуардса Бориса, 28-40В,
- ул. Лигинская, 1-33,
- ул. Равенства, 88-195,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- дорога Фонтанская, 106/37,
- переулок Майский, 6, 7, 7Г/КОРП.4, 8, 8/КОРП.1,2,3,
- ул. Люстдорфская дорога, 86а, 88,
- ул. Левитана, 19/корп.3,
- Научная, 1-15/17УЧ-44А, 28/А/1,44/А-39,
- переулок Биологический, 1-20,
- переулок Математический, 1-20,
- ул. Костанди, 21-43,
- переулок 2-й Украинский, 3, 4, 5, 6,
- переулок 3-й Украинский, 1а-12/1,
- ул. Академика Вернадского, 6-37,
- ул. Куприна, 26-48Д,
- ул. Детская, 1-5Ж,
- ул. Рыбальская, 20,
- дорога Фонтанская, 106/40-129,
- переулок Равенства, 92,
- переулок 1-й Равенства, 1-86, 197,
- переулок 2-й Равенства, 1,4,
- ул. Комарова Михаила, 2,2а,4,4а,6,
- ул. Ахматовой, 1-15-32к,
- ул. Елочная, 2-58г,
- переулок Новоукраинский, 2-31,
- ул. Дачная, 3а-30В,
- ул. Сумская, 3,24-69,
- переулок 2-й Дачный, 1-9/корп.3,
- ул. Бурлюка Давида, 8-30,
- ул. Хрустальная, 1,
- переулок Делоне Сони, 3-22А,
- переулок Летний, 5,
- переулок Ровный, 1-11б,
- ул. Равенства, 1-48,
- ул. Сумская, 1-31,
- переулок Львовский, 1-10в,
- ул. Рассвета, 1-79а,
- переулок 1-й Аэродромный, 1-5,
- пер. 2-й Аэродромный, 3-12Б,
- пер. 3-й Аэродромный, 4-8а,
- тупик 1-й Аэродромный, 3,
- ул. Равенства, 2-28,
- ул. Харьковская, 1-20,
- ул. Юннатов, 1-15,
- пер. 1-й Юннатов, 1-,12б/корп.2,
- Академическая, 30а-52а,
- переулок 2-й Китобойный, 20,20а,22,
- переулок 2-й Костанди, 2,
- переулок 3-й Костанди, 2,2а,2б,4,6,8,8/корп.3,
- ул. Люстдорфская дорога, 88/А,
- прим.3,88 б,88в,
- ул. Иванова Игоря, 2,
- переулок Иванова, 1/2,1/корп.1, 3, 3а, 8, 14,
- переулок Каберне, 1/3,4,
- ул. Сухолиманная, 5-51,
- ул. Сухолиманская, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49.
Выбор редакции: Где отдыхают одесситы в условиях войны?
Северный РЭС
- ул. Палия Семена, 108,
- ул. Крымская, 80,
- ул. Керченская, 29-188,
- ул. Штилева, 2 — 118,/а,
- переулок 3-й Дунаевского, 1 — 16,
- ул. Чайкова, 1-71,
- ул. Кошица Александра, 1 — 69,
- ул. Глаубермана, 2А — 17,
- ул. Донецкая, 1-12, 5 — 25,
- ул. Кишиневская, 2-13, 14-20,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Украинки Леси, 10,11, 11А, 12,20,
- ул. Конноармейская, 1,1а,
- ул. Похилая, 1-174,
- ул. Шептицкого, 1,3,5,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- ул. Мариупольская, 20-68Б,
- ул. 1-я Садовая, 1-39,
- ул. 2-я Садовая, 1-42,
- ул. 3-я Садовая, 1-49,
- ул. 4-я Садовая, 6 — 36, 69, 71,
- ул. 6-я Садовая, 1-67,
- ул. Малая Садовая, 1-22,
- 2-я линия на жилом массиве, 12,
- ул. Капитана Кузнецова, 3-14,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
- ул. Большая Садовая, 1-52,
- пер. 1-й Дунаевский, 1-6,
- пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
- ул. Южная дорога, 1-73,
- дорога Николаевская, 65,
- ул. Грушевского Михаила, 50А, 52,
- ул. Сергея Ядова, 61, 61а, 63, 63а,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- ул. Добровольцев, 10/корп.3, 10/корп.4,
- ул. Зоопарковая, 12.